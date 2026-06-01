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vicino a Meldola

Scosse di magnitudo 3.2 tra notte e mattina con epicentro nel forlivese

In foto: dal sito INGV
dal sito INGV
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Redazione
   
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Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte, all'1.51, nel forlivese con epicentro a Meldola a una profondità di 22 chilometri. Molti cittadini si sono svegliati ma non si segnalano situazioni critiche. Alle 7.58 una seconda scossa nella stessa zona e sempre di magnitudo 3.2 con epicentro a 8 chilometri di profondità, seguita un minuto dopo da un'altra scossa di 2.3. Gli episodi sono stati avvertiti anche in altre zone della Romagna.

Il sito INGV.

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