vicino a Meldola
Scosse di magnitudo 3.2 tra notte e mattina con epicentro nel forlivese
In foto: dal sito INGV
di Redazione
1 min
Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte, all'1.51, nel forlivese con epicentro a Meldola a una profondità di 22 chilometri. Molti cittadini si sono svegliati ma non si segnalano situazioni critiche. Alle 7.58 una seconda scossa nella stessa zona e sempre di magnitudo 3.2 con epicentro a 8 chilometri di profondità, seguita un minuto dopo da un'altra scossa di 2.3. Gli episodi sono stati avvertiti anche in altre zone della Romagna.
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