Perseguita la ex, con telefonate continue e minacce di percosse. Arrestato

I Carabinieri di Saludecio hanno arrestato un 22enne della provincia di Pesaro-Urbino, perché accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. Già il 20 maggio, il ragazzo era stato deferito in stato di libertà per condotte moleste e reiterati atti di violenza fisica e verbale nei confronti della ragazza, agiti sia durante la convivenza sia una volta finita la storia. La chiamava continuamente al telefono, minacciava di picchiarla, si appostava vicino alla sua casa. Nonostante la relazione si fosse già interrotta da tempo lui era convinto che la storia non fosse mai finita e la tormentava in modo perdurante. La rapidità nella raccolta degli elementi probatori, nel giro di 48 ore dall'ultimo episodio ha consentito l’applicazione della misura della flagranza differita, uno strumento normativo cruciale per il contrasto ai reati di violenza di genere. Al ragazzo sono stati sequestrati i device elettronici che sono ora al vaglio degli

inquirenti. E' stato portato alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.