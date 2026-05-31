In 50 festeggiano i 50 anni. Cena per la classe 1976 della Valconca

Morciano di Romagna e la Valconca hanno celebrato un traguardo speciale: i 50 anni della classe 1976. Venerdì 29 maggio, al Ristorante Il Casolare di San Clemente, circa 50 coetanei, molti dei quali cresciuti tra Morciano e i comuni della Valconca e accomunati dagli anni delle scuole frequentate a Morciano, si sono ritrovati per una serata all'insegna dell'amicizia, dei ricordi e della voglia di stare insieme.

Una vera e propria rimpatriata che ha riportato indietro nel tempo amici ed ex compagni di scuola, alcuni dei quali non si incontravano da decenni. Tra sorrisi, abbracci, fotografie, racconti e momenti di festa, la serata si è trasformata in un'occasione per riscoprire legami mai realmente interrotti dal tempo.

L'annata 1976 rappresenta una generazione numerosa e significativa. In quegli anni l'Italia viveva ancora gli effetti del boom delle nascite che aveva caratterizzato il dopoguerra e gli anni Sessanta e Settanta, con numeri molto più elevati rispetto a quelli registrati oggi. Anche Morciano di Romagna seguì quel trend demografico nazionale, registrando una presenza particolarmente consistente di nuovi nati, molti dei quali sono cresciuti insieme.

L'iniziativa ha dimostrato come, a distanza di mezzo secolo, il senso di appartenenza a una comunità e a una generazione possa ancora essere un forte elemento di aggregazione.