Il movimento che piace. Numeri in crescita per RiminiWellness

Presenze in significativo aumento, sia italiane che soprattutto straniere (oltre un quarto in più), per RiminiWellness 2026, che si è chiusa oggi alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. I visitatori sono arrivati da 140 Paesi (tra le provenienze più curiose quelle da Guernsey, un'isola britannica nella Manica, e dalle Isole Vergini) a dimostrazione che alla sua ventesima edizione la manifestazione ha ancora più ampliato la propria capacità di attrazione.

Distribuita su 30 padiglioni e oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor, RiminiWellness 2026 ha ospitato oltre 400 brand espositori e una vasta community di professionisti, buyer e appassionati da tutto il mondo. Presenti anche 30 start up di settore. Per quattro giorni sono state proposte 2.000 ore di allenamenti e 12 palchi sempre attivi. Oltre alla proposta in fiera la 4a edizione di RiminiWellnessOFF, in collaborazione con il Comune di Rimini, ha coinvolto appassionati e sportivi con 200 appuntamenti tra Parco del Mare, spiaggia, centro storico ed entroterra. Già note le date del 2027, con la manifestazione che si svolgerà dal 27 al 30 maggio.