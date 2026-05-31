A Riccione "staffetta civile" per celebrare gli 80 anni della Repubblica

In occasione del 2 giugno, il Comune di Riccione promuove “Riccione per la Repubblica”, un evento pubblico pensato per celebrare gli 80 anni di storia democratica del Paese attraverso un momento condiviso di riflessione, memoria e partecipazione civile.

L’appuntamento è in programma alle 20 in piazzale Ceccarini e prende ispirazione dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 — che sancì la nascita della Repubblica — e dal primo voto delle donne italiane, aderendo idealmente al percorso celebrativo promosso da Anci per gli ottant’anni della Repubblica. Al centro della serata ci sarà una grande lettura corale pubblica affidata alle amministratrici e agli amministratori della città, protagonisti di una vera e propria “staffetta civile” costruita attraverso testi costituzionali, testimonianze e parole simbolo della storia democratica italiana. Un racconto condiviso dedicato ai valori della partecipazione, della pace, dei diritti e della dignità della persona.

A guidare il pubblico nel corso della serata sarà Simona Mulazzani, direttrice di Icaro TV e Radio Icaro. Sul ledwall verrà inoltre proiettato uno slideshow tratto dalla mostra “Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell’ANSA 1946–2026”, dedicata al percorso di emancipazione femminile nella storia italiana repubblicana. Immagini storiche e fotografie d’archivio accompagneranno il racconto scenico, con particolare attenzione al significato del primo voto femminile e al contributo delle donne nella costruzione della democrazia italiana.

Ad accompagnare l’intera cerimonia sarà anche un originale paesaggio sonoro firmato dal compositore romagnolo Demetrio Cecchitelli, capace di intrecciare musica contemporanea, registrazioni storiche e frammenti audio provenienti dalle cronache del 1946, creando un’atmosfera immersiva e fortemente evocativa.

La conclusione sarà affidata alla giovane cantautrice riccionese Jessica Sorbello che interpreterà, voce e chitarra, “Viva l’Italia” di Francesco De Gregori. La serata proseguirà infine con il collegamento in diretta dal Quirinale per la trasmissione dell’evento celebrativo “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”, promosso dalla Presidenza della Repubblica e trasmesso su Rai 1. Dal Quirinale interverranno artisti, musicisti, attori e protagonisti del panorama culturale italiano, in una grande festa nazionale dedicata agli ottant’anni della Repubblica.

Per l’occasione, di fronte a piazzale Ceccarini sono state collocate anche tre scenografiche chaise longues tricolori, installazioni simboliche pensate per caratterizzare visivamente il centro cittadino e creare un forte richiamo ai colori della Repubblica italiana.