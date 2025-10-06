Scossa di terremoto al largo del pesarese: magnitudo 4.4

Alle 12.13 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in mare Adriatico, ad 8 km di profondità, al largo della costa pesarese nelle Marche. Rimini dista circa 65 km dall'epicentro, a 32 Km Fano, a 37 Pesaro e a 42 Ancona. Alla prima scossa ne ha poi fatto seguito, circa nello stesso punto, una seconda alle 12.22 di magnitudo 2.5 a circa 6 km di profondità.

Al momento non si registrerebbero danni. L'episodio è avvenuto praticamente nella stessa zona dove si registrarono due forti scosse il 9 novembre 2022 che causarono invece danni e sfollati tra Pesaro e Ancona.