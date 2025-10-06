Flotilla. Un incontro pubblico a Santa Giustina col senatore Marco Croatti

Dopo l'esperienza nella Global Sumud Flotilla, il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti incontra questa sera attivisti e cittadini alle 21 alla sala civica di Santa Giustina in via Montiano. "Voglio ricambiare l’affetto ed il supporto che mi è arrivato da Rimini durante la mia partecipazione alla Global Sumud Flotilla", scrive Croatti. L'incontro è organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Rimini.