questa sera a Santa Giustina
Flotilla. Un incontro pubblico a Santa Giustina col senatore Marco Croatti
In foto: Croatti sulla Flotilla
di Redazione
1 min
Lun 6 Ott 2025 13:42 ~ ultimo agg. 14:00
Dopo l'esperienza nella Global Sumud Flotilla, il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti incontra questa sera attivisti e cittadini alle 21 alla sala civica di Santa Giustina in via Montiano. "Voglio ricambiare l’affetto ed il supporto che mi è arrivato da Rimini durante la mia partecipazione alla Global Sumud Flotilla", scrive Croatti. L'incontro è organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Rimini.
