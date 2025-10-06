  
Indietro
menu
menu

questa sera a Santa Giustina

Flotilla. Un incontro pubblico a Santa Giustina col senatore Marco Croatti

In foto: Croatti sulla Flotilla
Croatti sulla Flotilla
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 6 Ott 2025 13:42 ~ ultimo agg. 14:00
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo l'esperienza nella Global Sumud Flotilla, il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti incontra questa sera attivisti e cittadini alle 21 alla sala civica di Santa Giustina in via Montiano. "Voglio ricambiare l’affetto ed il supporto che mi è arrivato da Rimini durante la mia partecipazione alla Global Sumud Flotilla", scrive Croatti. L'incontro è organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Rimini.

Altre notizie
@Comune di Rimini
si cerca il responsabile

Imbrattamenti sul palazzo dell'Arengo in piazza Cavour, in corso la pulitura
di Redazione
FOTO
Alle 12.13

Scossa di terremoto al largo del pesarese: magnitudo 4.4
di Redazione
l'acqua sulle banchine a seguito della mareggiata
Problemi sulle spiagge

Mareggiate. Legacoop: 10 milioni di danni per le imprese
di Redazione
Mettiamo radici per il futuro
Mettiamo radici per il futuro

Piante gratuite dai vivai per spazi privati. A Rimini riparte la distribuzione
di Redazione
Polizia di Stato
Deve scontare sei anni

53enne ricercato da quattro anni, arrestato a Cattolica
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO