fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare

In foto: una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
di Lamberto Abbati   
Mar 19 Ago 2025 18:27 ~ ultimo agg. 20 Ago 02:31
Scopre di essere pedinata dall'ex compagno nonostante il divieto di avvicinamento e lo fa arrestare. E' successo ieri (lunedì) a Rimini, dove sono intervenute le Volanti della polizia di Stato. La donna, uscita di casa, si è accorta della presenza dell'uomo, un 69enne originario della provincia di Bari, e, seppur impaurita, ha subito avvertito il 112. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la vittima ha ricevuto una telefonata proprio dall'ex compagno: "Perché fai così? Se non mi rispondi è peggio, poi sono costretto a farti del male", sarebbero state le sue parole ascoltate anche dagli agenti. Che, guardandosi attorno, l'hanno individuato dall'altro lato della strada ancora al telefono. 

Il 69enne, fermato e identificato, ha giustificato la sua presenza in zona affermando di dover recarsi dal proprio medico di base. Non ha però spiegato il motivo per il quale avesse contattato telefonicamente la donna, nonostante il divieto impostogli dal giudice. Così, dopo essere stato condotto in questura, è stato dichiarato in arresto in attesa della direttissima.   

