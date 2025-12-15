  
a Sant'Ermete

Scooter contro auto sulla Marecchiese. Deceduta 18enne, coetanea al Bufalini

In foto: Adriapress
Adriapress
di Redazione   
Lun 15 Dic 2025 09:22 ~ ultimo agg. 12:47
Tempo di lettura 1 min
C'è stato purtroppo un incidente mortale questa mattina sulla Marecchiese SP 258 all'altezza di Casale di Sant'Ermete a Rimini. Verso le 7:30 si sono scontrate una Dacia Sandero condotta da una donna di 46 anni e uno scooter Honda SH con due ragazzine 18enni. Quando l'auto si è apprestata a svoltare a sinistra in una traversa, lo scooter, forse in fase di sorpasso nella stessa direzione di marcia, è stato travolto. Dopo l'impatto con la portiera del veicolo la ragazza alla guida, residente a Santarcangelo, è violentemente caduta a terra. Martina Gnoli, il nome è stato reso noto in tarda mattinata, è deceduta sul posto.

L'altra 18enne, compagna di scuola, è stata portata d'urgenza al Bufalini di Cesena dove è stata ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati subito i genitori della ragazza rimasta uccisa; la conducente dell'auto, sotto choc, è stata soccorsa dai sanitari del 118. Presenti anche Polizia stradale e ANAS. Durante le operazioni si sono formate lunghe code in direzione mare monte. Dopo i primi rilievi i veicoli coinvolti sono stati spostati in un parcheggio a lato della strada. 

@Adriapress

