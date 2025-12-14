tragedia a fano: due vittime
Incidente durante il lancio in paracadute. Muore 63enne riminese
In foto: repertorio (da Pexels)
di Redazione
1 min
Dom 14 Dic 2025 15:26 ~ ultimo agg. 18:25
Due paracadutisti sono morti a Fano questa mattina durante un lancio nella zona dell'aeroporto. Le due vittime sono Hermen Zampa, istruttore 70enne fanese, e Violetta Laiketsion, 63anni riminese di origini brasiliane. Secondo le prime ricostruzioni durante un lancio che ha coinvolto quattro persone i paracadute delle due vittime si sono intrecciati impedendo così l'atterraggio in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che, però, hanno solo potuto costatare il decesso. Entrambi erano paracadutisti esperti con migliaia di lanci effettuati.
