  
Indietro
menu
menu

tragedia a fano: due vittime

Incidente durante il lancio in paracadute. Muore 63enne riminese

In foto: repertorio (da Pexels)
repertorio (da Pexels)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 14 Dic 2025 15:26 ~ ultimo agg. 18:25
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Due paracadutisti sono morti a Fano questa mattina durante un lancio nella zona dell'aeroporto. Le due vittime sono Hermen Zampa, istruttore 70enne fanese, e Violetta Laiketsion, 63anni riminese di origini brasiliane. Secondo le prime ricostruzioni durante un lancio che ha coinvolto quattro persone i paracadute delle due vittime si sono intrecciati impedendo così l'atterraggio in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che, però, hanno solo potuto costatare il decesso. Entrambi erano paracadutisti esperti con migliaia di lanci effettuati.

Altre notizie
la Lasersoft in campo
volley b1 femm.

La Lasersoft Riccione cade a Ostiano 3-0
di Icaro Sport
Il saluto iniziale delle due squadre
Calcio Promozione

La Stella batte 4-0 il Roncofreddo
di Icaro Sport
Il Flaminio durante l'inno di Kelly Joyce
Basket Serie A2

Dole Basket Rimini-Flats Service Fortitudo Bologna: diretta testuale
di Roberto Bonfantini
FOTO
il Tendoun
al Tendoun di Viserbella

Rimini come stai?. Un incontro pubblico su questioni attuali per città e turismo
di Redazione
il campo da calcetto
2026, l'anno della cittadella

Campi, manutenzioni, erogatori. Interventi su impianti sportivi a Santarcangelo
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO