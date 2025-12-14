Rimini come stai?. Un incontro pubblico su questioni attuali per città e turismo

"Rimini sta vivendo una trasformazione epocale, senza precedenti. L’intera industria turistica sta scomparendo portando nell’abisso l’economia della città. Mentre aumenta il divario sociale, con la città sotto attacco di speculatori e criminalità organizzata, la politica appare distante dalla quotidianità dei suoi cittadini. La domanda che nessuno vuole fare è sempre la stessa: Rimini, come stai?"

E' il tema dell'incontro pubblico in programma martedì 16 dicembre dalle 15.00 presso la tensostruttura E’Tendoun a Viserbella, bagno 53 di Rimini Nord. Modera Stefano Benaglia.

La presentazione a cura dei promotori:

Con Roberto Biagini parleremo di due argomenti: cambio di destinazione d'uso e spiagge. Il primo è un tema importante ed impattante per Rimini (soprattutto zona nord e sud) di "fatto" sconvolto da una serie di sentenze del tar E.R. dal 2021 al 2025, che è stato volutamente fatto passare sotto traccia dall'Amministrazione comunale. Come mai non c'è stato dibattito in c.c. ? L'opinione pubblica è stata silenziata? Cosa comporta tecnicamente per chi ha hotel marginali? La politica come vuole affrontarlo?

Il secondo tema sono le concessioni scadute. Il piano spiaggia in che modi verrà realizzato soprattutto a Rimini Nord, che è stata considerata zona problematica dal punto di vista idrogeologico? E quale destino per le spiagge libere richieste da molti turisti, soprattutto dagli stranieri?

Insieme a Giammaria Zanzini affronteremo 4 punti:

-Il valore del pluralismo distributivo: il commercio di prossimità come motore di qualità urbana, buon vivere, decoro e attrattività turistica.

-La crisi del commercio: i fattori che hanno cambiato le nostre vite – in peggio. Dall’espansione dei centri commerciali all’ascesa dell’online, dalla crisi dei consumi fino alla deregulation delle forme di vendita.

-Rimini non è immune: numeri, tendenze e criticità che mettono alla prova il tessuto commerciale locale.

-Le risposte possibili: ricucire il rapporto tra città e comunità. Il progetto degli Hub Urbani e di Prossimità come occasione di rigenerazione e rilancio.capiremo quanto è profonda la crisi del commercio nella nostra città,

Andrea Delbianco ci parlerà di un modello in stato avanzato di crisi, le cause e le circostanze che ci hanno condotto a questa situazione e le possibili azioni da sviluppare.

Focus sui potenziali strumenti da utilizzare per una vera discontinuità rispetto alle logiche del passato.

Con Davide Grassi focalizzeremo l’attenzione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nella nostra città. Un momento di confronto autentico, senza filtri e senza censura. Parleremo di ciò che spesso non si ha il coraggio di dire: dei segnali, dei meccanismi, delle complicità e dei silenzi che permettono a certe presenze di attecchire anche nei nostri territori. Un’occasione per capire cosa sta accadendo davvero, come difenderci e come costruire una comunità più consapevole e resistente.



Perché Rimini merita un altro futuro e vogliamo scriverlo insieme.