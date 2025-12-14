La folle fuga dai Carabinieri a Rimini si conclude nel cesenate. Un arresto

Nelle prime ore di oggi c'è stato un concitato inseguimento partito da Rimini e finito nel cesenate. Un'auto non si è fermata all'alt in un controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile ed è fuggita ad alta velocità con manovre azzardate in direzione nord. L'arrivo di rinforzi non è servito a far desistere i fuggitivi fino a quando la folle corsa si è conclusa a Pievesestina, nel cesenate, dove l'auto si è schiantata contro un ostacolo. L'uomo alla guida, un 25enne, è stato arrestato e lunedì comparirà in tribunale per la direttissima. Il passeggero invece è fuggito a piedi nelle campagne ed è ricercato dai Carabinieri.