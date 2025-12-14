La Lasersoft Riccione cade a Ostiano 3-0

La partita



Partenza lanciata delle ragazze locali che si portano subito sul 6-1 (unico punto di Calvelli a muro) e la Lasersoft è costretta subito al time out discrezionale. Riccione però pian piano entra in partita e col turno in battuta di Montesi si porta in parità a quota 11. Ma un nuovo allungo locale costringe la Lasersoft al suo secondo discrezionale. Alla ripresa delle ostilità Castellucci dai nove metri riavvicina Riccione sul -3 (18-15) e capitan Tallevi suona la carica riavvicinando le compagne a -2(20-18), stavolta il time out lo chiamano le cremonesi che però riescono poi ad allungare definitivamente trovando il vantaggio imponendosi 25-20.



Secondo set dove le locali si portano sul doppio vantaggio: Bologna tiene le compagne in scia con due punti consecutivi. È Tallevi a firmare la parità a quota 4. Castellucci regala il primo vantaggio alla Lasersoft ma altri due punti consecutivi locali valgono il nuovo sorpasso locale. Ostiano allunga fino al +3 (9-6) ma Castellucci regala il nuovo -1 alle ospiti poi pareggiare a quota 11 col muro di Bologna. Padrone di casa che però non mollano ed allungano ma con Calvelli dai nove metri lo svantaggio viene dimezzato prima del nuovo allungo locale che fa esaurire i discrezionali alle ospiti. Alla ripresa le locali allungano sul +7 (19-12). Coach Piraccini decide di fare qualche cambio: dentro Merli, Carciani e Mercolini ma Ostiano resta sempre in controllo e trova il raddoppio vincendo per (25-16).

Inizio di terzo set equilibrato almeno fino al 4 pari quando un parziale di 4-1 avversario porta il punteggio sull'8-5 ed obbliga le biancoblu al primo time out. Vantaggio locale che oscilla tra tre e quattro punti. Entra Camerini per Gabellini le locali allungano fino a +6 (19-13) e la Lasersoft esaurisce I discrezionali. Alla ripresa è Bologna a firmare il punto ospite ma l'allungo locale è inesorabile; la Lasersoft però non vuole mollare firma tre punti consecutivi con Bologna dai nove metri, sono le locali stavolta a fermare il gioco ma le padrone di casa controllano senza problemi imponendosi 25-17 chiudono la contesa e si aggiudicano l'intera posta in palio.