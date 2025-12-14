  
volley b1 femm.

La Lasersoft Riccione cade a Ostiano 3-0

In foto: la Lasersoft in campo
la Lasersoft in campo
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 3 min
Dom 14 Dic 2025 18:10 ~ ultimo agg. 18:14
Tempo di lettura 3 min
Fantini-Folcieri Ostiano vs Lasersoft Riccione 3-0 (25-20 / 25-16 / 25-17)

Tabellini:
Gabellini 4, Merli 1, Catsellucci 8, Bologna 5, Spadoni 6, Calvelli 5, Tallevi 10, Montesi 1, Mercolini, Marchi L1, Carciani, Camerini. N.e.: Muscarà L2, Ricci. 1°All.: Piraccini, 2°All.: Piccioni
 
 
CRONACA E COMMENTO
 
Serata amara per la Lasersoft Riccione Volley in B1 femminile, che torna dalla trasferta sul difficile campo di Ostiano senza aver ottenuto alcun punto…e per la prima volta in questo appassionante campionato senza aver vinto nemmeno un set.vNel turno odierno, le ragazze allenate da coach Piraccini non sono riuscite a mettere in campo la solita determinazione e si sono quindi dovute arrendere di fronte alla veemenza di un avversario comunque quadrato e difficile da affrontare. La Fantini-Folcieri ha sempre avuto il pallino del gioco nelle proprie mani ed è riuscita ad accumulare tanta convinzione e fiducia punto dopo punto, imponendo alla gara un ritmo molto serrato dal primo all’ultimo minuto. Concentrata in difesa e piuttosto pericolosa in attacco, la formazione cremasca ha così conquistato con merito tre punti pesanti che la tengono a ridosso delle zone più nobili della classifica nel girone B. Per Riccione un passo indietro dal punto di vista del gioco e del carattere mostrato. Passo falso sicuramente non irreparabile ma che dovrà essere cancellato il prima possibile dalla testa delle riccionesi. È infatti alle porte prima della sosta Natalizia l'ultimo match casalingo del 2025 in programma sabato 20 dicembre ore 18.00 contro la Osbg Campagnola Emilia.
