Scontro frontale nella notte a Sant'Agata: due giovani trasportati al Bufalini

Era circa mezzanotte quando una Lancia Ypsilon e una Opel Corsa si sono scontrate, quasi frontalmente, sulla Strada Provincia 146 nel comune di Sant'Agata Feltria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre dalla Ypsilon, finita nel fosso a bordo strada, tre giovani: due di loro, una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 31, sono stati trasportati con il codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Bufalini di Cesena. Ferite più lievi invece per un'altra ragazza mentre l'ultimo giovane coinvolto ne è uscito illeso. A prestare i soccorsi tre ambulanze e un'auto medicalizzata. Ad occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, i Carabinieri di Novafeltria. Dai primi accertamenti, sembra che uno dei due mezzi abbia invaso l'altra carreggiata (per cause ancora da chiarire) rendendo lo scontro inevitabile.