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Di origine tedesca

Malore fatale mentre passeggia in acqua. Turista muore sulla spiaggia a Bellaria

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Redazione
   
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Un malore fatale mentre passeggia in acqua. Vittima, una turista tedesca di 87 anni colpita probabilmente da un infarto questa mattina (domenica) intorno alle 10.45 mentre si trovava al bagno 14 "Umberto" di Bellaria Igea Marina. Nonostante gli immediati soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche il personale Guardia Costiera per gli accertamenti di rito. 

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