Scontro con feriti. Uno dei conducenti aveva un tasso alcolemico alle stelle

Sabato a Santarcangelo in via Dell’Orzo, nella zona tra via Emilia e la strada di Gronda, c'è stato uno scontro con feriti alle 17.50 fra due Kia Sportage che, percorrendo le opposte direzioni di marcia, si sono urtate frontalmente.

Sono rimasti feriti, non gravemente, i due conducenti, un 34enne residente a Rimini e un 58enne di Verucchio oltre alla passeggera della seconda auto, una 56enne sempre domiciliata a Verucchio: tutti tre sono stati affidati alle cure del Pronto soccorso di Rimini. Il conducente riminese è risultato positivo al test dell'etilometro con un valore misurato di ben 2,35 gr/l.

La strada è stata riaperta alle 20.50, dopo il completamento delle operazioni di soccorso e recupero dei veicoli gravemente danneggiati e dei rilevi compiuti dalla Polizia Locale Unione Valmarecchia.