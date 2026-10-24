Sport, solidarietà e prevenzione sulla spiaggia con "Move for Pink"

Sport, benessere e solidarietà sono stati i protagonisti di Move For Pink, l'iniziativa organizzata dal Team Elen Souza – Personal Trainer al Bagno Tiki 26 di Rimini, in occasione dell'Ottobre Rosa, mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Tante persone hanno deciso di partecipare per condividere il piacere dell'attività fisica e, soprattutto, sostenere una causa importante attraverso una raccolta fondi a favore dell'Istituto Oncologico Romagnolo.

Il programma ha proposto diverse attività, dallo yoga all'allenamento funzionale passando per stretching e mobilità. A conclusione delle attività sportive, c'è stato l'intervento della dott.ssa Elisa Ruggeri, psicologa, psicoterapeuta e consulente IOR, che si è soffermata sull'importanza della prevenzione e sul ruolo del benessere psicologico nella salute della persona. "Il tema della prevenzione è particolarmente importante per lo IOR e per il suo Prime Center – ha detto Fabrizio Colonna dello IOR di Rimini, al termine dell'incontro –. Dopo il festival IORLife, a partire dal mese di ottobre, il Prime Center aprirà le proprie porte alla popolazione con Road to IORLife, un'iniziativa che ribadisce la centralità dei sani stili di vita attraverso attività fisica, corretta alimentazione e pratiche mente-corpo, rivolte a chi desidera prendersi cura di sé." La dott.ssa Ruggeri ha poi sottolineato come salute e malattia non possano essere considerate separando mente e corpo, profondamente interconnessi tra loro: "un corpo in salute, così come un corpo che affronta un percorso di malattia, appartiene sempre a una persona, con sentimenti, emozioni, pensieri e percezioni che non possono essere trascurati nel percorso di cura e di benessere". Una mattinata che ha confermato quindi come lo sport possa rappresentare non soltanto uno strumento per migliorare la qualità della vita, ma anche un'occasione per sensibilizzare, coinvolgere e sostenere concretamente importanti iniziative di solidarietà. Un messaggio veicolato anche dal Team Elen Souza che ha annunciato una nuova iniziativa dedicata questa volta alla prevenzione maschile in occasione del “Novembre Azzurro” dedicato alla sensibilizzazione sui tumori maschili.