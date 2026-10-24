In carcere presentato il libro "Peccato criminale" di Eleonora Rai

Nella la biblioteca della casa circondariale di Rimini si è svolto un incontro letterario dedicato alla presentazione del libro “Peccato criminale”, opera di carattere storico-sociologico. Il saggio è stato firmato da Eleonora Rai, già ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino ed esperta di storia religiosa, culturale e di genere in età moderna, recentemente scomparsa.

L'evento, tenutosi lo scorso 22 ottobre, è stato promosso con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione detenuta sul tema della violenza. A moderare la tavola rotonda è stata la criminologa e investigatrice privata Marilena Guglielmetti, affiancata dalla presenza dei genitori dell'autrice, Tiziana e Giovanni. Ad accogliere gli ospiti erano presenti il direttore Palma Mercurio, il comandante di Reparto dirigente di polizia Penitenziaria Aurelia Panzeca e il Capo area educativa Laura Ungaro.

L'iniziativa ha riscontrato grande commozione e partecipazione tra i detenuti presenti. Il clima di confronto e la condivisione di storie personali hanno evidenziato la forte esigenza di valori positivi e di vicinanza reale tra la società esterna e la comunità penitenziaria.