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dal giudice di pace

Tassista minacciato in stazione: "Ti taglio la gola". Condannato l'abusivo

In foto: taxi in stazione a Rimini
taxi in stazione a Rimini
di
Lamberto Abbati
   
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"Se mi guardi ancora, ti taglio la gola", frase a cui fa seguito il gesto della mano a mimare il taglio. È la minaccia rivolta a un tassista riminese davanti alla stazione ferroviaria, nella zona riservata alle auto bianche.

La vicenda risale al luglio del 2022. Il tassista di 58 anni si trova fermo alla stazione insieme a due colleghi. A un certo punto arriva un 45enne, già notato altre volte mentre trasportava passeggeri senza autorizzazioni. L'uomo si ferma nella zona taxi per far scendere dei clienti. Il tassista allora lo osserva, l’altro se ne accorge, fa un giro in auto, torna verso di lui e lo affronta intimandogli di non guardarlo, per poi pronunciare la minaccia mimando il gesto del taglio della gola. 

La scena avviene davanti ad altri due colleghi. Il 58enne presenta denuncia l'accaduto e si costituisce parte civile attraverso l’avvocato Gianluca Brugioni. Durante il processo, i colleghi confermano il racconto e le intimidazioni subite. Il giudice di pace ha quindi condannato per minacce il 45enne a una pena pecuniaria di 800 euro, oltre al risarcimento del danno morale e alle spese legali.

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