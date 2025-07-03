  
In pieno pomeriggio

Scontri a colpi di bastone in zona porto. FdI: problema sicurezza

In foto: le immagini della rissa al porto
le immagini della rissa al porto
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 3 Lug 2025 14:12 ~ ultimo agg. 31 Lug 04:31
Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Ascolta l'audio

Scontri a colpi di bastone nella zona del portocanale a Rimini. Non nella notte ma in pieno pomeriggio e alla presenza di turisti e famiglie. L'episodio, avvenuto mercoledì, viene riportato dal direttivo comunale di Fratelli d'Italia con tanto di foto della bagarre. 

"Nonostante l’impegno quotidiano di chi lavora sul territorio - si legge -, continua a risuonare, come sottofondo amaro, il solito monologo diffuso dalla Publiphono: “Rimini per tutti, Rimini cultura, Rimini eventi, Rimini family”. Ma la realtà che cittadini e turisti vivono ogni giorno racconta tutt’altro".

Fratelli d'Italia chiede "di restituire dignità e protezione a un’area simbolo dell’estate riminese, che da punto di ritrovo si sta trasformando sempre più spesso in zona franca per episodi di violenza e degrado".

Secondo il direttivo del partiro occorrono "un presidio fisso di vigilanza nella zona Porto, soprattutto nei mesi estivi e autunnali, un rafforzamento concreto della sorveglianza nelle ore serali e notturne, deterrenti efficaci contro chi pensa di poter agire indisturbato, una visione strategica che anteponga la sicurezza e il decoro urbano alla retorica degli slogan".

Fratelli d’Italia Rimini si rivolge poi al sindaco Sadegholvaad "affinché si prenda atto della situazione e si intervenga con decisione. Siamo da sempre dalla parte delle forze dell’ordine a tutela dei cittadini e degli operatori turistici che chiedono rispetto e protezione. Dalla parte di chi crede in un turismo di qualità, in una Rimini viva ma sicura, bella ma ordinata. Rimini merita sicurezza. La zona Porto va tutelata. Subito" conclude.

