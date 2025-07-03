  
518mila euro per le famiglie

Bonus rette per centro estivo: domande aperte fino all'11 agosto

centro estivo rimini
di Redazione   
Gio 3 Lug 2025 12:48 ~ ultimo agg. 31 Lug 04:15
Tempo di lettura 2 min
Al centro estivo con il bonus rette: domande aperte fino all’11 agosto. Per il distretto di Rimini dedicati 518 mila euro di risorse a sostegno delle famiglie

Ci sarà tempo fino l’11 agosto per fare domanda per ottener i bonus rette che la Regione Emilia-Romagna, insieme ai Comuni, ha reso disponibili per sostenere le famiglie nei costi di frequenza dei centri estivi, garantendo a più famiglie un’opportunità di crescita, socializzazione e benessere per i propri figli.

Chi può fare domanda:

Sono interessate al bonus le famiglie residenti a Rimini con figli e figlie tra i 3 e i 13 anni, nello specifico,  di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2012 ed entro il 31/12/2022) . Possono fare domanda le famiglie con attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore a 26.000,00 euro. Limite isee che non si applica per i figli e figlie con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati all’01/01/2008 ed entro il 31/12/2022) che saranno sostenuti indipendentemente dal valore dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) delle famiglie. In questi casiNON dovrà essere richiesta l’attestazione ISEE in quanto non costituisce requisito di ammissibilità della domanda e non rileva ai fini dell’ammissibilità al finanziamento.

Nel Distretto di Rimini, per l’anno 2025, sono state assegnate risorse dal Programma Regionale FSE+ 2021/2027 pari a € 518.419,00, così distribuite:

Come fare domanda:

La domanda deve essere presentata esclusivamente online  collegandosi al seguente link:

Da martedì  1° LUGLIO 2025 ore 8,00  a lunedì 11 AGOSTO 2025 ore 15,00

Per accedere al sevizio www.comune.rimini.it/servizi/educazione-e-formazione/contributo-la-frequenza-ai-centri-estivi-nellambito-del-progetto-di

