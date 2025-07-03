Belle e la bestia agli Agostiniani: Anca Ardelean ringrazia la città

Metti una sera di inizio estate alla Corte degli Agostiniani di Rimini, 41 ragazzi dai 12 ai 26 anni che salgono sul palco per cantare, ballare e recitare e mettere in scena il musical Belle e la bestia. Uno spettacolo della Scuola di danza e musical Anca Ardelean di Rimini, con regia e coreografie di Giorgia Falcioni.

Non solo danza e canto, ma anche rigore e disciplina, perchè ogni cambio scena necessita di movimenti precisi e puntuali, perchè da ogni azione, anche la più banale dipende la buona riuscita dello spettacolo.

Gioia, entusiasmo e grande talento che hanno dato vita ad una bella serata, impreziosita dai costumi, luci e scenografie di grande impatto.

"La Scuola di danza e musical Anca Ardelean, desidera ringraziare il Comune di Rimini ed in particolare l’assessore alla cultura Michele Lari per il sostegno ricevuto e l’opportunità concessa, di realizzare lo spettacolo, nella magnifica cornice della Corte degli Agostiniani.

Un grazie particolare anche ad Emanuela Angelini dell’Ufficio Teatro, per la fattiva collaborazione.

La prossima messa in scena è prevista per il 21 settembre, alle ore 18,00, presso il teatro “Il lavatoio” a Santarcangelo di Romagna."