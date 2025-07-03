Fiamme dolose ai bagni pubblici del parco Spina di Santarcangelo

La Polizia locale bassa Valmarecchia è intervenuta nei giorni scorsi, insieme ai Vigili del Fuoco, in seguito all’incendio dei bagni pubblici al parco Spina, tra via Amalfi e via La Pieve a Santarcangelo. A causa del danneggiamento all’interno della struttura, i Servizi tecnici comunali hanno dovuto interdire l’accesso.

Da una prima indagine, l’incendio risulta presumibilmente doloso: il possibile innesco, infatti, sarebbe stato individuato sul pavimento della struttura nelle immediate vicinanze della porta d’ingresso. Polizia locale e Vigili del Fuoco hanno inoltrato apposito rapporto all’Autorità giudiziaria.

“Siamo di fronte a un episodio grave di danneggiamento del patrimonio pubblico, quale che ne sia la causa: vandalismo o altro” dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Politiche per la Sicurezza, Luca Paganelli. “Proprio perché come Amministrazione comunale continuiamo a investire sempre di più sulla qualificazione dei servizi pubblici e sul miglioramento della qualità urbana, restiamo stupiti e indignati quando accadono episodi di questo genere. I beni comuni appartengono a tutti, quindi sarebbero necessari maggior educazione collettiva e senso civico da parte dell’intera comunità per contribuire alla cura della città. Chi commette atti di questo genere – concludono sindaco e assessore – danneggia non solo un patrimonio pubblico, ma la collettività Santarcangelo: le autorità competenti faranno il possibile per individuare gli autori del gesto”.

Nel frattempo, sempre nei giorni scorsi, la Polizia locale è intervenuta anche nella zona artigianale per allontanare quattro carovane nomadi responsabili di campeggio abusivo: in via Gronda Est gli agenti hanno comminato tre diffide e una sanzione proprio per campeggio abusivo.