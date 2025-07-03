Riqualificazione Parco di Piazzale Carso: al via i lavori per l'hub urbano

Lunedì 7 luglio partirà la riqualificazione del Parco di Piazzale Carso a Rimini che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrebbe diventare un nuovo luogo identitario e punto di riferimento per la città. Il progetto si inserisce nel Protocollo d'Intesa tra Comune e RFI in sinergia con il prolungamento del sottopasso pedonale della stazione centrale e la creazione di una nuova uscita lato mare.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità che attraversa il parco nella zona limitrofa a Viale Trieste, consentendo di tornare verso Viale Principe Amedeo senza congestionare la viabilità di Viale Monfalcone e Marina Centro, particolarmente affollata nel periodo estivo. Lungo il tratto saranno create aree a servizio della stazione con stalli per taxi, sosta per persone a ridotta mobilità e sosta veloce.

La trasformazione più significativa riguarda Viale Monfalcone che, nella porzione che costeggia il parco, verrà convertito da strada ad area parco pubblico con pedonalizzazione e interdizione dell'accesso ai veicoli. Questo intervento amplierà l'area verde creando un'ampia zona pedonale sicura e recuperando l'area precedentemente ceduta alla viabilità.

Sarà potenziata l'illuminazione pubblica e installato un sistema di videosorveglianza. La rimozione della siepe perimetrale consentirà di aprire il parco verso l'esterno e aumentare la visibilità, eliminando le situazioni di pericolo. Il patrimonio vegetale esistente sarà riqualificato con conservazione delle piante presenti, potature mirate e abbattimenti compensati da nuovi impianti per le alberature in categoria di pericolosità elevata.

Il progetto si completerà con la sistemazione dei percorsi pedonali, l'implementazione di elementi di arredo urbano e una nuova segnaletica che modificherà gli stalli auto ampliando il percorso pedonale e riducendo gli stalli vicino al parco per eliminare la barriera-auto e dare maggiore sicurezza all’area.

I lavori, affidati all'impresa Costruzioni Ubaldi di Ubaldi Michael & C. Sas di Rimini tramite affidamento diretto, si concluderanno tra la fine di luglio e inizi di agosto, in concomitanza con il completamento del sottopasso ferroviario. L'investimento complessivo dell’opera è di 250 mila euro.

Durante i lavori, la circolazione in Piazzale Carso sarà modificata con senso unico da via Trieste verso Viale Principe Amedeo. Nella settimana dal 14 al 18 luglio sarà chiusa al traffico via Trieste nella porzione da Piazzale Carso a Viale Monfalcone, mentre Viale Monfalcone sarà accessibile solo ai residenti nel tratto da via Trieste a Viale Cormons con doppio senso per consentire l'accesso alle abitazioni.