venerdì 3 ottobre

Sciopero del trasporto pubblico. Le fasce orarie di garanzia del servizio

In foto: Start Romagna
Start Romagna
di Redazione   
Gio 2 Ott 2025 14:18 ~ ultimo agg. 14:21
A seguito della proclamazione di uno sciopero nazionale della durata di 24 ore nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, sono possibili ripercussioni sul normale servizio di Tpl e sul servizio traghetto a Ravenna.

 Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

  • nel bacino di Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
  • nel bacino di Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00;
  • nel bacino di Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00;

 

 

