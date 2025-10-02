venerdì 3 ottobre
Sciopero del trasporto pubblico. Le fasce orarie di garanzia del servizio
In foto: Start Romagna
di Redazione
1 min
Gio 2 Ott 2025 14:18 ~ ultimo agg. 14:21
A seguito della proclamazione di uno sciopero nazionale della durata di 24 ore nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, sono possibili ripercussioni sul normale servizio di Tpl e sul servizio traghetto a Ravenna.
Il servizio sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:
- nel bacino di Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
- nel bacino di Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00;
- nel bacino di Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00;
Altre notizie
Elevati riempimenti
Aeroporto, a settembre +31%. In nove mesi già superato l'intero 2024
di Redazione
recepite regole regionali
Canoni Erp. A Riccione la fascia di ISEE più bassa paga 80 euro mensili
di Redazione
di Redazione
L'elenco delle zone critiche
Trasporto pubblico, continuano i disagi. Federconsumatori chiede confronto
di Redazione
Meteo Rimini