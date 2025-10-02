Crisi epilettica mentre era alla guida: un uomo interviene e gli salva la vita

Una potenziale tragedia, grazie alla prontezza e all'altruismo di un uomo si è trasformato in un provvidenziale salvataggio. E' accaduto nella mattinata di martedì in in viale Bondeno a Riccione dove un giovane alla guida di una utilitaria è stato colto da una grave crisi epilettica ed ha urtato un veicolo in sosta. Una manovra inusuale seguita poi dall'immobilità più totale. Due particolari che hanno attirato l'attenzione di Gianni Stramazzotti, responsabile delle risorse umane del vicino locale (il Pastrocchio), che in quel momento si stava recando in ufficio. L'uomo ha deviato sul marciapiede, avvicinandosi all'auto ferma e ha subito compreso la gravità della situazione: al volante infatti il giovane conducente era in evidente difficoltà respiratoria. Stramazzotti ha aperto la portiera e gli ha prestato il primo fondamentale soccorso. Le telecamere di sorveglianza hanno confermato l'estrema rapidità del gesto: l'uomo era accanto al ragazzo meno di un minuto dopo l'impatto. Un intervento che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Subito dopo Stramazzotti ha allertato il 118 arrivato nell'arco di otto minuti. Secondo quanto ricostruito, il giovane, pur colto dal malore improvviso mentre percorreva la discesa di viale Bondeno, aveva avuto la lucidità di rallentare e tentare di fermare il veicolo per evitare di coinvolgere altre persone. La prontezza di Gianni Stramazzotti ha completato l'opera. A seguito del ricovero, la famiglia ha ringraziato il soccorritore, confermando che il suo gesto ha letteralmente salvato la vita al giovane.