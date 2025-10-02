Aeroporto, a settembre +31%. In nove mesi già superato l'intero 2024

L'aeroporto di Rimini in nove mesi ha già superato i dati dell'intero 2024: i passeggeri infatti si attestano a quota 367.015 (+31,4%). Lo scorso anno il Fellini chiuse con 325mila. Buono anche il +8% rispetto all'estate 2019, l'ultima prima della pandemia e con ancora Russia e Ucraina tra le destinazioni. In questo 2025 è Londra che si prende la fetta più grossa con 58.450 passeggeri, seguita da Tirana, Budapest, Cagliari, Cracovia e Kaunas. Da segnalare la crescita dei riempimenti medi di Vueling, che ha debuttato a luglio con due voli settimanali per Barcellona e che, in tre mesi, ha totalizzato 7.742 passeggeri. La compagnia spagnola è stata una delle novità dell’estate 2025, insieme ad EasyJet e British Airways.

Molto buona la performance del mese di settembre con una crescita del 31% rispetto al 2024. Un dato che segue il trend degli altri mesi estivi. Complessivamente i passeggeri settembrini sono stati 60.239, con livelli in linea a quelli del 2019. Londra guida la top five delle destinazioni più richieste: 11.939 i passeggeri tra Stansted con Ryanair, Gatwick con EasyJet e Heathrow con British Airways. Cracovia (Ryanair) con 7.500 passeggeri è al secondo posto, segue Tirana operata da Wizz Air con 7.313 passeggeri. Bene anche Budapest e Kaunas (rispettivamente 5.684 e 4.496 passeggeri). Anche queste ultime due destinazioni sono operate da Ryanair che rappresenta circa il 67% del traffico totale e che per il prossimo anno ha già confermato, con qualche incremento del numero dei voli, tutte e 8 le destinazioni.

“I numeri di settembre rafforzano la crescita del Fellini di quest’anno superiore al 30% che sarà ulteriormente consolidata nel mese di ottobre – ha commentato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum- Il segnale principale di questi dati è che nonostante l’incremento del numero, il tasso di riempimento dei voli di linea si mantiene superiore al 86%, a dimostrazione di una forte domanda della catchment area ancora da soddisfare con ulteriori collegamenti”.

Intanto arriva una nuova conferma per l'estate 2026: si tratta della rotta Vilnius-Rimini di Tez Tour che sarà operata dal 3 giugno all’8 luglio 2026. Si aggiunge alle 8 rotte Ryanair per Londra, Cracovia, Budapest, Vienna, Praga, Kaunas, Cagliari e Palermo, al Tirana di Wizzair, ai voli per il Lussemburgo di Luxair; e alle conferme di Londra Heathrow con British Airways e Londra Gatwick e Basilea con EasyJet. Novità, il collegamento da maggio ad ottobre 2026 con Chisinau in Moldova operato dalla compagnia SkyUp che dovrebbe portare circa 12.000 passeggeri.