Schianto mortale in moto, dubbi sulla dinamica. Disposta autopsia sulla salma

Il frontale contro un'auto e la successiva carambola contro una seconda vettura. Ha perso la vita venerdì scorso, 15 maggio, durante il trasporto in ospedale Luca Giovannini, motociclista di 61 anni che a Morciano di Romagna è stato protagonista di un terribile doppio impatto. Il 61enne, residente a Morciano, viaggiava in sella a una Bmw R1100 in direzione Morciano-San Giovanni quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale dell'Unione dei Comuni della Valconca, si sarebbe scontrato prima frontalmente contro una Fiat 500L, guidata da un uomo del posto, che procedeva lungo via Abbazia nella direzione di marcia opposta, poi sarebbe carambolato contro una Dacia, alla cui guida c'era una donna che stava uscendo dal parcheggio di un supermercato lungo la strada.

Una dinamica alquanto complessa, sulla quale sono emersi dubbi che hanno spinto il pubblico ministero di turno a disporre l'autopsia sulla salma del 61enne, anche alla luce di un ipotetico malore che lo avrebbe colpito mentre si trovava in sella alla sua Bmw. Nel violento impatto contro l'asfalto Giovannini avrebbe perso anche il casco. In corso accertamenti per capire se fosse stato correttamente allacciato.