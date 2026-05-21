Dalle tribune insulti razzisti durante una partita tra under 15 nel Riminese

Un'altra brutta pagina di sport per il calcio riminese. A finire sotto la lente del giudice sportivo, questa volta è stata una partita di under 15, disputatasi domenica scorsa in Valconca, tra il Montescudo e il Project Rs Fc Rimini. Stando al referto arbitrale, dal pubblico di entrambe le squadre presente sugli spalti e composto principalmente da genitori e parenti dei ragazzini, sono partite frasi razziste indirizzate ad alcuni giovani calciatori di colore. Per questo motivo il giudice sportivo Maria Luisa Trippitelli ha multato entrambe le società di 150 euro l'una.

Dopo la pubblicazione del provvedimento, è arrivata anche la posizione ufficiale della Project Rs Fc Rimini, che attraverso un comunicato stampa respinge ogni accusa di comportamenti razzisti attribuiti ai propri sostenitori, prendendo le distanze da qualsiasi forma di discriminazione o offesa, e aggiungendo che il calciatore a cui sono state indirizzate le offese è un proprio tesserato.