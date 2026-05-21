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sulla spiaggia

In estate sport per i bimbi e contemporaneamente lezioni anche per le mamme

In foto: @giorgio salvatori
@giorgio salvatori
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Redazione
   
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Una nuova proposta di sport estivo per i bambini. Il Team Elen Souza, punto di riferimento per l’allenamento in spiaggia tutto l’anno, guidata dalla Personal Trainer Elen Souza, presenta il nuovo corso di Functional Training Kids. L’appuntamento per l’Open Day di lancio, gratuito, è fissato per venerdì 22 maggio alle ore 17:00 al Bagno Tiki 26 di Rimini. Il progetto nasce per colmare un vuoto nell'offerta estiva per i più giovani. Il programma è focalizzato sul potenziamento di cinque aree chiave: coordinazione, equilibrio, reattività, forza e mobilità. Il team ha pensato anche ad una proposta condivisa. Durante l'ora di lezione dei bambini, sarà, infatti, possibile partecipare a un allenamento parallelo dedicato specificamente alle mamme.

Il corso avrà una cadenza settimanale per tutta la stagione estiva. I posti per la prima lezione sono limitati ed è richiesta la prenotazione. Per riservare il posto del proprio figlio, è possibile contattare il numero 348/0981594. La proposta ha il patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune di Rimini

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