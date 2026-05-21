Notte Rosa: svelati gli artisti sul palco, gran finale con le Frecce Tricolore

Svelati gli artisti che animeranno, dal 19 al 21 giugno, la Notte Rosa della Romagna anche se ancora mancano all'appello alcuni nomi.

Tra gli eventi più attesi spicca l'appuntamento con RDS Summer Festival, che tornerà a Rimini per il terzo anno consecutivo. Il cuore della festa sarà Piazzale Fellini, dove venerdì 19 ci sarà l’RDS Party, un viaggio nella dance music, mentre il sabato saliranno sul palco protagonisti delle classifiche streaming e nuove promesse della musica italiana. Il villaggio RDS accompagnerà l’evento con attività e intrattenimento aperti al pubblico.

Sempre venerdì 19 giugno, Riccione diventerà il centro di una grande operazione musicale nazionale con “Riccione Music City”, appuntamento in programma in Piazzale Roma dalle 21.30 alle 23.59. Radio ufficiale sarà RTL 102.5, che porterà sul palco alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana come J-Ax, Ditonellapiaga, Samurai Jay ed Eddie Brock.

Venerdì 19 la festa prende il via alle 21:30 a Misano Adriatico in Piazza della Repubblica con il concerto dei Nomadi, una delle band più amate della musica italiana con oltre sessant’anni di carriera. A mezzanotte, lo show pirotecnico in Piazzale Roma, in contemporanea con tutta la Riviera.

A Cattolica, il 19 giugno dalle 21 alle 24 in Piazza Primo Maggio, arriverà Jerry Calà con il suo show “Una vita da libidine”. Prima e dopo il concerto, spazio al dj set di Radio Gamma.

La Notte Rosa a Bellaria Igea Marina si accende in Piazzale Kennedy con il duo Dj Space Invaders alla consolle e l’energia di Franky Party Vocalist per un viaggio musicale tra ritmi rock-dance, hit irresistibili e atmosfere coinvolgenti.



A Cesenatico, sabato 20 giugno, la musica contemporanea sarà protagonista in Piazza Andrea Costa con il concerto di Dargen D’Amico con il tour legato al nuovo album.

Doppio appuntamento a Comacchio, dove il 19 giugno, a Lido degli Scacchi, saliranno sul palco LDA e Aka7even, protagonisti di una serata tra pop contemporaneo e nuove generazioni musicali. Il giorno successivo, il 20 giugno, sarà invece la volta di Fred De Palma, pronto a portare ritmo urban e sonorità latine.

Eventi tra musica e spettacolo anche Ravenna e Cervia. Venerdì 19 giugno a Lido Adriano arriveranno i Moka Club con un concerto dedicato alle grandi hit anni ’70 e ’80, mentre a Cervia, in Piazza Garibaldi, spazio alle sonorità folk e popolari dei Balcani con il concerto di Pranvera Balkan. A Marina di Ravenna il weekend sarà animato da “Fuochi di mezza estate – Solstizio d’estate al mare”, tra riti celtici, spettacoli itineranti, musica e atmosfere suggestive affacciate sul mare.

A Codigoro, il 21 giugno dalle 21 alle 23.30, l’Abbazia di Pomposa farà da cornice al concerto di Nina Zilli e Martini Big Band, un appuntamento speciale inserito nelle celebrazioni per il millenario della riconsacrazione della chiesa abbaziale.

A Ferrara il 18 e 19 giugno ci sarà il 105 Summer Festival. Tra gli appuntamenti destinati a richiamare migliaia di persone c’è anche il Ferrara Summer Festival, che il 20 giugno porterà in Piazza Ariostea il dj e produttore tedesco Paul Kalkbrenner, tra i nomi più influenti della scena elettronica internazionale. Sempre Ferrara offrirà anche una proposta culturale speciale con “Castello by Night”, la visita guidata straordinaria al Castello Estense, aperto eccezionalmente fino alle 23.30 e illuminato nelle tonalità rosa.

E poi ancora. Il 19 giugno, tornerà a Rimini “Un Mare di Rosa – La Notte Rosa è a Riva”, lungo il tratto di litorale compreso tra il Bagno 50 e il Bagno 63. Musica dal vivo, dj set, spettacoli di circo contemporaneo, artisti del fuoco, degustazioni e la celebrazione dei dieci anni di “Un Mare di Vino”.

La Notte Rosa conserverà anche uno dei suoi momenti più suggestivi: i concerti all’alba. Il 20 giugno, sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare, Petra Magoni e Arké String Quartet, protagonisti di uno spettacolo che intreccerà musica, narrazione e sperimentazione sonora.

Il giorno successivo, il 21 giugno, il solstizio d’estate si aprirà a Riccione con Venerus, protagonista della rassegna “Albe in controluce”, nella spiaggia libera della zona Marano, in un’esperienza musicale immersiva tra mare e luce dell’alba.

Spazio anche alla danza con “Magia in Movimento”, lo spettacolo diretto da Kledi Kadiu, in programma il 20 giugno alle 22 in Piazzale Roma a Riccione. Danza classica, contemporanea e contaminazioni moderne si incontreranno in uno show pensato come un teatro sotto le stelle, con ballerini di livello internazionale.

Il gran finale arriverà domenica 21 giugno a Bellaria Igea Marina, dove il cielo diventerà protagonista con il grande Air Show 2026. Dalle 16.30 alle 19, la Pattuglia Acrobatica Nazionale con le leggendarie Frecce Tricolori solcherà il cielo della Riviera regalando uno degli spettacoli più attesi dell’intera manifestazione. Il litorale si trasformerà in una grande tribuna a cielo aperto per chiudere il lungo weekend della Notte Rosa con uno spettacolo capace ogni anno di lasciare il pubblico con il naso all’insù.

Accanto agli eventi di punta, tornerà uno degli appuntamenti più attesi e simbolici della manifestazione: il grande spettacolo pirotecnico diffuso lungo tutta la Riviera.

Il programma completo della Notte Rosa 2026 è destinato ad arricchirsi nelle prossime con nuovi eventi ed appuntamenti.