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non risultano feriti gravi

Rissa in strada tra ultras del Rimini, un denunciato. Indaga la Digos

In foto: L'arrivo di una parte degli ultras che si sono affrontati in strada
L'arrivo di una parte degli ultras che si sono affrontati in strada
di
Lamberto Abbati
   
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Si sono dati appuntamento in via Luigi Nicolò, vicino all'argine del torrente Ausa, e si sono affrontati in strada a colpi di aste e bastoni. Una vera e propria rissa quella consumatasi a Rimini martedì scorso, intorno alle 22, che ha visto coinvolti una quarantina di soggetti, che secondo le indagini della Digos apparterrebbero al mondo ultras, in particolare a quello della Rimini Calcio. Uno scontro intestino tra tifosi biancorossi, a cui hanno assistito alcuni residenti della zona. Qualcuno ha anche filmato l'arrivo in strada di una parte degli ultras, tutti o quasi col volto travisato da cappucci e caschi e armati di aste e bastoni. La colluttazione è durata solo pochi minuti, con i due gruppetti che si sono dispersi prima dell'arrivo delle Volanti della polizia di Stato.

Al momento c'è solo un denunciato per rissa: si tratta di un 40enne, già noto alle forze dell'ordine e appartenente agli ultras della Rimini Calcio. Nonostante i residenti abbiano notato alcune persone ferite in strada, al pronto soccorso di Rimini però non risultano accessi compatibili con quanto accaduto. Quello degli scontri all'interno della stessa tifoseria biancorossa sarebbe una novità per Rimini. La Digos è al lavoro per identificare i partecipanti e fare luce sulle cause che hanno originato gli scontri. Scontri che non sarebbero stati immortalati dalle telecamere, in quanto la zona ne sarebbe sprovvista.

https://www.icaroplay.it/programmi/rissa-in-strada-tra-ultras-del-rimini-un-denunciato-indaga-la-digos/
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