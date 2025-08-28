Saranno rafforzate le mura storiche di Rimini. Interventi sui Bastioni

Saranno concentrati principalmente in via dei Bastioni Orientali e via dei Bastioni Meridionali, i lavori di restauro sulle antiche mura riminesi, che si svolgeranno entro la fine dell'anno. Dalle analisi condotte, infatti, sono le parti più ammalorate che necessitano di interventi urgenti per garantire la sicurezza e prevenire un ulteriore deterioramento. La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) che prevede un investimento di 60mila euro.

Le operazioni saranno affidate a restauratori specializzati che lavoreranno sotto la supervisione della Soprintendenza, mentre il progetto esecutivo e la direzione dei lavori saranno curati da tecnici del Comune di Rimini.

Costruite a partire dall'epoca romana con la fondazione di Ariminum e successivamente modificate e rimaneggiate nel corso dei secoli, le mura, giunte fino ad oggii in porzioni di diverse epoche storiche, presentano uno stato di conservazione eterogeneo che ha spinto l'Amministrazione ad avviare da diversi anni un processo di manutenzione .