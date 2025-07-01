Santarcangelo ricorda Lorenza Vezzosi ad un anno dal femminicidio

Venerdì 4 luglio Santarcangelo ricorderà Lorena Vezzosi a un anno di distanza dal femminicidio che nel 2024 scosse profondamente la comunità locale. Lorena aveva 51 anni ed è stata uccisa dal marito a coltellate, prima di finire entrambi annegati nel fiume Po. Subito dopo la morte l'amministrazione si era attività con una raccolta fondi per sostenere i due figli minori che aveva permesso di raggiungere 17.300 euro.

L'anniversaio della scomparsa si aprirà alle 10,30 con un momento di commemorazione simbolica alla panchina rossa posizionata vicino al Supercinema – che lo scorso 25 Novembre è stata intitolata proprio a Lorena Vezzosi – con la deposizione di fiori da parte del sindaco Filippo Sacchetti, dell’assessora alle Pari opportunità, Angela Garattoni, in rappresentanza della città insieme a una delegazione dell'associazione Rompi il Silenzio. L’Amministrazione comunale invita anche tutta la cittadinanza a deporre presso alla panchina un fiore o una dedica in memoria della donna nel corso di tutta la giornata: all’invito ha già aderito anche l’assessora regionale alle Pari opportunità, Gessica Allegni, che per l’occasione sarà a Santarcangelo. A seguire, alle ore 11 al bar Clementino, il consueto appuntamento con l’iniziativa “Un caffè con il sindaco” sarà dedicato proprio alle pari opportunità e alla violenza di genere: insieme al sindaco Sacchetti, infatti, parteciperanno all’incontro l’assessora Garattoni e una rappresentanza dell’associazione Rompi il Silenzio, che gestisce tra l’altro il Centro antiviolenza “Marielle” di Santarcangelo. che da giugno ha ampliato l'apertura a 27 ore a settimana.