In via 23 settembre

Incidente mortale nella notte a Rimini: perde la vita 48enne

Mar 1 Lug 2025 13:23 ~ ultimo agg. 31 Lug 02:31
Incidente mortale nella notte a Rimini. Era passata da poco mezzanotte quando Domenico Fabiano, 48enne originario di Cerignola, ma da tempo residente a Rimini,  alla guida di uno scooter Kymco, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via 23 Settembre 1845 in direzione Fiera ed è finito, dopo una sbandata, verso la parte centrale della carreggiata impattando probabilmente contro lo spartitraffico, per poi terminare la carambola sull'asfalto.

Un impatto violentissimo che ha richiesto l'immediato trasferimento all'ospedale Infermi di Rimini, dove è arrivato in condizioni critiche. Nella notte le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate e per il 48enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo, separatosi dalla moglie, lascia due figlie adolescenti. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia Locale.

 

