Inseguimento al mare

Finge un incidente stradale ma "pesca" la vittima sbagliata: un poliziotto

In foto: una Volante della polzia
una Volante della polzia
di Redazione   
Mar 1 Lug 2025 16:08 ~ ultimo agg. 31 Lug 02:47
Ha tentato di mettere in atto la truffa del finto incidente stradale ma ha scelto la vittima sbagliata: un poliziotto fuori servizio. E' accaduto nella mattinata di lunedì in viale Vespucci a Rimini. 

L'agente, a bordo della sua moto, è stato avvicinato da un automobilista che lamentava di aver subito un danneggiamento. Pochi metri dopo, fermo nel traffico in Piazzale Marvelli, il poliziotto è stato nuovamente affiancato dal conducente dell'auto che, con atteggiamento minaccioso, gli ha chiesto cento euro in contanti per il risarcimento dei presunti danni al paraurti posteriore del proprio veicolo, già evidentemente deteriorato.

Insospettito dal comportamento, l’agente si è qualificato con placca e tesserino e ha invitato l'uomo ad accostare per consentire l’arrivo della pattuglia e accertare i fatti. Vistosi scoperto, il truffatore è risalito precipitosamente a bordo dell'auto, dandosi alla fuga. È quindi scattato un inseguimento ad elevata velocità lungo varie strade cittadine com manovre pericolose in un’area molto frequentata da pedoni e ciclisti. L’inseguimento si è concluso in via Destra del Porto grazie all’intervento di una volante che ha bloccato il veicolo in fuga.

Per l'uomo è scattata una denuncia per i reati di tentata truffa, resistenza e possesso di sostanza stupefacente, con ritiro della patente di guida. Contestate anche numerose sanzioni per violazioni del Codice della Strada. 

