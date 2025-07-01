Una vita spesa per i diritti degli ultimi. Morto a 78 anni Claudio Drudi

Una vita spesa per la legalità e per i diritti degli ultimi. Se n'è andato a 78 anni Claudio Drudi, già segretario della Lega SPI - CGIL di Rimini ex quartieri 1 e 4. Si era impegnato fino all'ultimo - ricorda il sindacato - portando il suo contributo anche nell'ultima campagna referendaria. I suoi funerali si terranno giovedì 3 luglio alle alle 9 alla Sala del commiato del Cimitero monumentale di Rimini. Il saluto di commiato sarà tenuto da Meris Soldati a nome dello SPI CGIL di Rimini.

"Claudio - scrive la CGIL - è stato tra i primi volontari del sindacato pensionati a partecipare ai Campi della legalità di Libera, ARCI e SPI CGIL a partire nel 2014 dal Campo di Riace condividendo questa sua esperienza con altri volontari e volontarie del sindacato pensionati della CGIL, per testimoniare, nei terreni e negli immobili confiscati, un impegno forte contro tutte la mafie, come scriveva nel suo diario da Riace. Credo che si possa dire che Claudio aveva la capacità di entrare subito in sintonia con i tanti giovani incontrati nei Campi della Legalità, saper ascoltarli e di trasmettere poi la sua esperienza da volontario, per poi spiegare cosa sia il sindacato pensionati della CGIL e la scelta dell'impegno dei pensionati e delle pensionate per la cultura della legalità. Ciao Claudio, siamo orgogliosi di averti conosciuto e di averti avuto tra noi; grazie per quello che hai fatto e che ci hai dato".