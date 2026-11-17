Ancora Tre Gamberi per la Sangiovesa. Per il ristorante di Santarcangelo è il quinto riconoscimento di fila consegnato a Roma il 26 ottobre scorso alla presentazione della guida ristoranti del Gambero Rosso edizione 2027.

“Siamo ancora una volta tra le migliori trattorie italiane, è un risultato che premia tutti gli sforzi che abbiamo fatto in questi anni su filiera e cucina. Siamo classici, affidabili, tradizionali senza indugiare in malinconiche nostalgie”, Cristina Maggioli esprime la soddisfazione della famiglia per la conferma.

“Confermarsi richiede un impegno continuo. La continuità è una misura della qualità. Lavoriamo nel solco della tradizione, siamo impegnati a portare la cucina di filiera nel futuro. Con un lavoro artigiano rigoroso e sempre coerente”, spiega Massimiliano Mussoni, da 25 anni alla guida della cucina, che sottolinea l’elemento di affidabilità che ha portato La Sangiovesa al vertice della ristorazione italiana.

Per festeggiare il riconoscimento e sottolineare il rapporto con la filiera della Valmarecchia la Sangiovesa proporrà fino a Natale un piatto dedicato “Fuga in Valmarecchia”, un piatto che abbina le chiocciole di Poggio Berni de Il regno delle chiocciole e la polenta del Mulino Ronci di Pennabilli. Un piccolo viaggio nel territorio che sottolinea i valori che guidano le scelte quotidiane del locale.