Matteo Urbini è stato eletto dagli iscritti nuovo Rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Rimini. 35 anni, Urbini è tra i volti del network nazionale dei giovani del Movimento. Ha una laurea magistrale e due master, di primo e secondo livello, in Economia e Management dei Servizi Sanitari. Lavora alla Direzione Assistenziale Ospedaliera dell'AUSL Romagna, dove si occupa di gestione e ottimizzazione dei flussi ospedalieri e territoriali. Porta avanti anche un costante impegno nella docenza e nella formazione di studenti e professionisti sanitari.

"Gli under 35 sono la generazione che oggi chiede con più forza di cambiare le cose, in un presente che per loro significa precarietà, incertezza, guerra e disuguaglianza. Eleggere Matteo alla guida del gruppo di Rimini è un segnale importante", commentano i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi e la coordinatrice provinciale Maria Angela Bigoli. "Il nostro obiettivo è che i giovani del territorio trovino in lui un riferimento politico, e nel gruppo 5 Stelle uno spazio concreto dove trasformare energia e rabbia in idee, proposte e progetti. Ci piacerebbe in tal senso sviluppare assemblee tematiche su lavoro, casa, studio e sanità, costruite con gli under 35 del territorio e creare uno spazio stabile di partecipazione giovanile dentro il gruppo coinvolgendo anche studenti e universitari del campus riminese" concludono.

