Coop 134 e il futuro dei suoi circa 500 lavoratori sono stati al centro di due interrogazioni presentate nel corso del question time odierno, a firma di Nicola Marcello di Fratelli d'Italia e di Emma Petitti (prima firmataria) e Alice Parma del Partito democratico. Intanto giovedì la Prefettura di Rimini ha convocato un tavolo istituzionale di crisi in relazione alla situazione occupazionale ed economica che interessa la Cooperativa attiva nei servizi di raccolta rifiuti, trasporto, spazzamento e lavaggio strade. Circa 200 i lavoratori nella provincia riminese.

A ottobre la dirigenza ha rappresentato ai sindacati lo stato di profonda crisi economica e finanziaria, preannunciando la prospettiva della cessazione dell’intera attività già entro la fine del 2026 e comunicando di aver attivato la procedura di composizione negoziata della crisi. In atto anche un contenzioso legato al fatto che ai dipendenti veniva applicato il contratto delle cooperative sociali in luogo di quello di igiene ambientale, con una differenza al ribasso stimata dai sindacati in circa 400 euro al mese.

“Molti dipendenti negli anni hanno fatto ricorso per ottenere un diverso inquadramento salariale e i giudici hanno dato loro ragione" spiega Marcello. "Oggi la cooperativa è tenuta a corrispondere ingenti somme con arretrati di molti anni e il paradosso è evidente: dopo essersi dovuti rivolgere a un giudice per vedere riconosciuti i propri diritti, questi lavoratori rischiano ora di non ricevere quanto spetta loro e di perdere anche il posto di lavoro, senza sapere se prenderanno lo stipendio del mese in corso e se a Natale avranno la tredicesima”.

Nell’illustrare la sua interrogazione, Petitti ricorda che “una parte rilevante delle attività svolte da Coop 134 riguarda i servizi di igiene ambientale affidati da Hera, attraverso il coinvolgimento di consorzi e il ricorso a una filiera di appalti e subappalti. La stessa Coop 134 avrebbe già manifestato la volontà di non proseguire le attività di igiene ambientale svolte per conto di Hera, rendendo ancora più urgente comprendere quale sarà il futuro degli affidamenti e quali soggetti potranno eventualmente subentrare nella gestione dei servizi”.

Le consigliere Petitti e Parma evidenziano, inoltre, come “il progressivo aggravarsi della situazione economico-finanziaria della cooperativa rischi di compromettere definitivamente la continuità aziendale e di determinare conseguenze occupazionali e sociali particolarmente rilevanti”, chiedendo pertanto l’attivazione di un tavolo di confronto con l’azienda, i sindacati e tutti i soggetti coinvolti, a tutela dei livelli occupazionali.

A rispondere è stato l’assessore al Lavoro, Giovanni Paglia che ha ricordato il tavolo istituito dalla Regione a fine 2024 e arrivato a maggio 2026 a siglare un preaccordo che diventerà definitivo dal 1° gennaio 2027. “Questo accordo garantisce il pieno riconoscimento salariale per tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati nei servizi di igiene ambientale all’interno delle cooperative. Aver impostato correttamente le regole per il futuro ci aiuterà a risolvere anche i nodi del passato - ha spiegato Paglia -. Quella di Coop 134 è una questione complessa, da cui sono partite le prime cause che hanno poi messo a repentaglio la tenuta dei conti aziendali. Ora il tema centrale è salvaguardare il lavoro. Abbiamo contatti frequenti con la Prefettura e per il 19 novembre è previsto un incontro con il gestore, la cooperativa e i sindacati: con tutti abbiamo cercato di capire nel dettaglio cosa sta succedendo”. Paglia ha chiarito che la parte relativa alla raccolta è risolta, con il trasferimento e l'assunzione del personale da parte di un altro soggetto già in corso, mentre rimane aperta la questione dello spazzamento, di cui si dovrà occupare proprio il tavolo del 19 novembre. “Non abbiamo molto tempo per trovare una soluzione: sono coinvolte circa 140 persone ed è in ballo anche la continuità di un servizio fondamentale per il territorio. Servono, inoltre, garanzie affinché i nuovi soggetti subentranti non vengano chiamati in causa per i debiti pregressi di lavoro della Coop 134”, ha concluso Paglia.

Critico Marcello nella sua replica. “Il tavolo è stato attivato con molto ritardo e quando le persone stanno per rimanere per strada”, ha detto evidenziando le responsabilità politiche di chi in questi anni ha amministrato i territori di Rimini e provincia. “Si tratta di un esempio di ingiustizia sociale ai danni di questi lavoratori, cui si tenta di porre rimedio in zona Cesarini”.

Petitti ha ringraziato l’assessore per la risposta. “Purtroppo siamo di fronte a crisi aziendali che stanno colpendo al cuore il nostro Paese, manca una politica industriale e allo stesso tempo politiche eque del lavoro. È importante che la Regione continui con i propri tavoli a essere un presidio per queste aziende, per i comuni interessati e per dare un futuro a queste famiglie”, ha concluso.