Alice Parma, consigliera regionale del PD, smonta l'annuncio della parlamentare Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia sui fondi per gli interventi di Fase 1 della ricostruzione post alluvione (vedi notizia).

"Peccato che siano risorse già programmate e rese note tempo fa. Insomma, più che un nuovo risultato, è una notizia riciclata con qualche mese di ritardo. Parliamo degli interventi che riguardano San Giovanni in Marignano, San Leo, Riccione, Montecopiolo, Saludecio, Coriano, Santarcangelo di Romagna, Sant’Agata Feltria, Montescudo-Monte Colombo, Montefiore Conca, Sassofeltrio, Maiolo e Mondaino. Tutti interventi già inseriti nella programmazione della Fase 1 e già comunicati. Pur di sbandierare finanziamenti e intestarsi qualche merito, finiscono persino per annunciare come novità cose che novità non sono. E non basta: si intestano anche il lavoro della struttura commissariale, come se fosse una propria conquista politica".

Conclude Alice Parma: "Siamo al Giro d’Italia: arrivano dopo la fine dell’ultimo giro, ma vogliono comunque salire sul podio. Ai cittadini della provincia di Rimini servono cantieri e opere realizzate, non annunci riciclati e gare a chi si prende i meriti del lavoro degli altri".