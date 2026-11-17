ASSICURATI SERVIZI ESSENZIALI
AUSL Romagna, indetto uno sciopero per il 20 novembre
In foto: la sede Ausl di Rimini
di Redazione
1 min
L'azienda sanitaria del territorio in una nota si annuncia possibili disagi per lo sciopero di venerdì 20 novembre. Saranno garantiti i servizi essenziali.
"L'Azienda USL della Romagna informa tutta la cittadinanza dello Sciopero Generale Nazionale per l’intera giornata del 20 novembre 2026, di tutto il personale, indetto dall’ Associazione Sindacale Cgil, Clap, Confederazione Cobas, Sial Cobas, Cib Unicobas, a cui hanno aderito le Associazioni Sindacali Fi-si, Confederazione Sindacale Sarda-css, Adl Varese, Cub.Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali attraverso l’erogazione delle prestazioni indispensabili non dilazionabili nel rispetto della vigente normativa".
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