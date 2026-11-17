Mercoledì 18 novembre alle 17.00, nella Sala Consiliare di Palazzo Mancini, nel Municipio in piazza Roosevelt, si terrà l’incontro pubblico “Piove male!” parteciperanno la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco Federico Vaccarini insieme con l’attore, autore e regista Marco Paolini, Michela Signori, curatrice del progetto Atlante delle Rive, Francesco Visentin, docente di Geografia umana all'Università di Udine, Fabrizio Curcio, Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione e sottosegretaria alla Presidenza della Giunta con delega alla Protezione civile Manuela Rontini. L’appuntamento in sala consiliare precede l’inaugurazione della stagione del Teatro della Regina che alle ore 21 vedrà lo stesso Marco Paolini salire sul palco con il suo spettacolo “Bestiario idrico”.

“Un importante momento di condivisione con esperti e cittadini nel cuore della vita democratica di Cattolica per essere più informati e consapevoli” – spiegano la Sindaca Foronchi e Vice sindaco Vaccarini - "Cattolica è stata risparmiata dall’alluvione del 2023 ma la riflessione sui temi ambientali e in particolare sull’acqua ci riguarda da vicino e deve essere affrontata con competenza. L’incontro di mercoledì servirà a riflettere sui comportamenti da adottare e sulle responsabilità che i vari enti e istituzioni sono chiamati a mettere in campo. Di sicuro, la collaborazione e il coordinamento tra le varie parti in gioco sono la modalità corretta per approcciarsi a questi temi e per attuare risposte concrete alle emergenze del nostro tempo".