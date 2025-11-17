NATA IL 6 NOVEMBRE 1925
Santarcangelo, la festa per i cento anni di Fernanda Maria Baldacci
In foto: la festa
di Redazione
1 min
Lun 17 Nov 2025 14:26 ~ ultimo agg. 14:27
Si è svolta nei giorni scorsi, sabato 15 novembre, la festa per i cento anni della signora Fernanda Maria Baldacci, che ha celebrato questo importante traguardo insieme alla famiglia presso la residenza per anziani “Suor Angela Molari”, in centro storico.
Nata il 6 novembre 1925, la signora Baldacci ha ricevuto nell’occasione la visita del sindaco Filippo Sacchetti, che le ha augurato personalmente buon compleanno da parte dell’Amministrazione comunità e di tutta la città di Santarcangelo.
