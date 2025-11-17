Santarcangelo, la festa per i cento anni di Fernanda Maria Baldacci

Si è svolta nei giorni scorsi, sabato 15 novembre, la festa per i cento anni della signora Fernanda Maria Baldacci, che ha celebrato questo importante traguardo insieme alla famiglia presso la residenza per anziani “Suor Angela Molari”, in centro storico.

Nata il 6 novembre 1925, la signora Baldacci ha ricevuto nell’occasione la visita del sindaco Filippo Sacchetti, che le ha augurato personalmente buon compleanno da parte dell’Amministrazione comunità e di tutta la città di Santarcangelo.