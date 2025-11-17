il comune interviene
Scuole XX Settembre, Celle, Corpolò. Dopo i furti arrivano sistemi di sicurezza
In foto: scuola elementare di Corpolò
di Redazione
1 min
Lun 17 Nov 2025 12:45 ~ ultimo agg. 12:50
Scuole più sicure per evitare furti ed effrazioni. Il Comune di Rimini interverrà con interventi mirati alla Scuola dell’infanzia Zavalloni in XX Settembre, alla Scuola dell’infanzia Celle e alla Scuola elementare Corpolò. Tutte e tre prese di mira negli ultimi mesi dai ladri che hanno portato via pc e materiale scolastico.
Si tratta di un investimento di circa 12 mila euro, approvato dalla Giunta, i lavori saranno realizzati da Anthea, che posizionerà nuovi impianti di sicurezza e antifurto.
