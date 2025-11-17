Scuole XX Settembre, Celle, Corpolò. Dopo i furti arrivano sistemi di sicurezza

Scuole più sicure per evitare furti ed effrazioni. Il Comune di Rimini interverrà con interventi mirati alla Scuola dell’infanzia Zavalloni in XX Settembre, alla Scuola dell’infanzia Celle e alla Scuola elementare Corpolò. Tutte e tre prese di mira negli ultimi mesi dai ladri che hanno portato via pc e materiale scolastico.

Si tratta di un investimento di circa 12 mila euro, approvato dalla Giunta, i lavori saranno realizzati da Anthea, che posizionerà nuovi impianti di sicurezza e antifurto.