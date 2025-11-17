due assalti ravvicinati
Non c'è pace per i negozi di Santarcangelo. Due tentativi di furto nella notte
In foto: le immagini della videosorveglianza
di Redazione
1 min
Lun 17 Nov 2025 13:21 ~ ultimo agg. 14:00
Ancora una notte turbolenta per gli esercizi di Santarcangelo. Intorno all'una tre soggetti hanno tentato di forzare la porta del negozio Idea Luce in via Dante Di Nanni, ma senza riuscire a completare l'opera e a rubare nulla. Intorno alle 3:30, questa volta una sola persona, ha tentato di forzare la porta della gelateria Dolcemente in viale Marini, a poche centinaia di metri dal primo episodio, ma anche in questo caso il tentativo non è riuscito. Gli inquirenti sono al lavoro sulle immagini della videosorveglianza.
