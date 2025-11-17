  
Indietro
menu
menu

Riccione

Dopo i lavori di ristrutturazione riapre il supermercato dell'Abissinia

In foto: lo staff del supermercato
lo staff del supermercato
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 17 Nov 2025 12:56 ~ ultimo agg. 13:03
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una veste nuova per il Supermarket Abissinia A&O. La storica attività di viale San Martino a Riccione si è rifatta il look. Dopo la chiusura temporanea di qualche giorno per consentire lavori di ristrutturazione e ammodernamento il negozio, dal 1978 punto di riferimento per le famiglie del quartiere, riaprirà le sue porte martedì 18 novembre alle 7.30., con offerte dedicate e un regalo per i clienti.

Tra i lavori eseguiti la sostituzione completa dei frigoriferi più efficienti e a basso consumo energetico e il rinnovo degli ambienti.

Era il momento giusto per compiere questo passo e ringraziamo A&O per il sostegno che ci ha dato - commentano i 10 soci del Supermarket Abissinia - con questa ristrutturazione vogliamo guardare al futuro, offrendo un ambiente sempre attuale, accogliente e sostenibile, ma senza perdere la nostra identità di supermercato di quartiere al servizio delle famiglie riccionesi e dei turisti, con un occhio sempre attento a qualità e prezzo”.

Altre notizie
scuola elementare di Corpolò
il comune interviene

Scuole XX Settembre, Celle, Corpolò. Dopo i furti arrivano sistemi di sicurezza
di Redazione
la piadina è una e unica
"non è un marchio"

Giù le mani da "piadina". Parigi dà ragione al Consorzio contro azienda svizzera
di Redazione
l'evento a Santarcangelo di PMI Day
coinvolte 124 classi

Scegliamo(ci) il futuro. Al Molari di Santarcangelo evento conclusivo di PMI Day
di Redazione
Louis Dassilva con i legali Guidi e Fabbri (foto Migliorini)
corte d'assise

Omicidio Paganelli, Giuliano Saponi: "Il modo di fare di Louis non mi piaceva"
di Lamberto Abbati
Il municipio di Riccione
Conferme e riduzioni

Sosta pubblica, a Riccione confermate le tariffe 2025, riduzione al San Martino
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO