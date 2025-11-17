Dopo i lavori di ristrutturazione riapre il supermercato dell'Abissinia

Una veste nuova per il Supermarket Abissinia A&O. La storica attività di viale San Martino a Riccione si è rifatta il look. Dopo la chiusura temporanea di qualche giorno per consentire lavori di ristrutturazione e ammodernamento il negozio, dal 1978 punto di riferimento per le famiglie del quartiere, riaprirà le sue porte martedì 18 novembre alle 7.30., con offerte dedicate e un regalo per i clienti.

Tra i lavori eseguiti la sostituzione completa dei frigoriferi più efficienti e a basso consumo energetico e il rinnovo degli ambienti.

“Era il momento giusto per compiere questo passo e ringraziamo A&O per il sostegno che ci ha dato - commentano i 10 soci del Supermarket Abissinia - con questa ristrutturazione vogliamo guardare al futuro, offrendo un ambiente sempre attuale, accogliente e sostenibile, ma senza perdere la nostra identità di supermercato di quartiere al servizio delle famiglie riccionesi e dei turisti, con un occhio sempre attento a qualità e prezzo”.