Santarcangelo, al Parco Clementino arriva il picnic romagnolo

Immaginate di addentare un ottimo smash burger romagnolo e di abbinarlo al vostro vino preferito, bianco o rosso che sia. Con l'erba che vi solletica

la pelle e il Campanone, iluminato dalla luna, a dominare sullo skyline. Dall'8 e 9 agosto al Parco Clementino, in occasione dell'evento Calici Santarcangelo, l'iconico Carro di Birgo Burger arriva ai piedi della città per proporre il più insolito tra gli abbinamenti da tavola: il Birgo Picnic. Un'offerta, come al solito, totalmente inclusiva con la possibilità di ordinare anche i nuovi panini vegetariani e quelli gluten free. Ma questa volta con un tocco di romanticismo in più. In alternativa, per chi non amasse il mood pic nic, sarà possibile anche cenare seduti comodamente ai tavoli che saranno allestiti immersi nel cuore più verde e fresco del paese.



