  
Indietro
menu
menu

Eventi estivi

Santarcangelo, al Parco Clementino arriva il picnic romagnolo

In foto: Borgo Pic Nic
Borgo Pic Nic
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 7 Ago 2025 10:06 ~ ultimo agg. 8 Ago 02:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Immaginate di addentare un ottimo smash burger romagnolo e di abbinarlo al vostro vino preferito, bianco o rosso che sia. Con l'erba che vi solletica
la pelle e il Campanone, iluminato dalla luna, a dominare sullo skyline. Dall'8 e 9 agosto al Parco Clementino, in occasione dell'evento Calici Santarcangelo, l'iconico Carro di Birgo Burger arriva ai piedi della città per proporre il più insolito tra gli abbinamenti da tavola: il Birgo Picnic. Un'offerta, come al solito, totalmente inclusiva con la possibilità di ordinare anche i nuovi panini vegetariani e quelli gluten free. Ma questa volta con un tocco di romanticismo in più. In alternativa, per chi non amasse il mood pic nic, sarà possibile anche cenare seduti comodamente ai tavoli che saranno allestiti immersi nel cuore più verde e fresco del paese.  

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO