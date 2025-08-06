  
inseguito dai carabinieri

Furto di alcolici nel locale chiuso, arrestato ex pugile

In foto: le gazzelle dei carabinieri davanti al tribunale
le gazzelle dei carabinieri davanti al tribunale
di Lamberto Abbati   
Mer 6 Ago 2025 18:56 ~ ultimo agg. 7 Ago 10:51
E' stato arrestato dai carabinieri di Riccione dopo aver rubato alcolici da un locale del Marano. Un ex pugile di 34 anni, italiano, si è introdotto all'alba di oggi (mercoledì) nel ristorante e beach bar Moscabianca, in quel momento chiuso, arraffando il fondo cassa (circa 100 euro) e alcune bottiglie di alcolici. L'allarme ha fatto accorrere sul posto le pattuglie dei carabinieri, che, dopo aver perlustrato la zona, hanno individuato l'atleta in fuga con la refurtiva. 

Al termine di un breve inseguimento, il 34enne è stato bloccato e arrestato per furto. La merce rubata e il fondo cassa sono stati poi restituiti ai proprietari del locale. Tra Miramare e il Marano negli ultimi tempi sono stati compiuti in hotel e ristoranti altri furti simili. I militari dell'Arma stanno indagando per capire se siano riconducibili all'ex pugile. 

