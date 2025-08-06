Allarme spiagge vuote: a Rimini il turismo non parla italiano

Nonostante il mese di agosto rappresenti per antonomasia il picco di alta stagione, le spiagge di Rimini sono ancora piuttosto vuote. Pochi i vacanzieri italiani che scelgono la riviera per le vacanze estive. Il vero traino dell'economia in estate si confermano i turisti stranieri.

Quest'anno le spiagge riminesi registrano infatti un calo di presenze stagionali, con la maggiore flessione attestata durante la settimana. Il traino della stagione turistica si confermano gli stranieri che continuano a scegliere Rimini per le loro vacanze. Forse il modo degli italiani di fare vacanza è cambiato.

Sta di fatto che anche secondo i dati di pubblicati da Conflavoro PMI Rimini l'occupazione delle camere degli alberghi nel mese di luglio si è nettamente abbassata rispetto al 2024: il 53,4% degli alberghi ha registrato infatti una minore affluenza rispetto all'anno precedente, nonostante il 43,3% degli hotel abbia venduto a tariffe più basse.

Complice di sicuro anche il meteo che nei weekend di luglio è stato piuttosto variabile. Alcuni bagnini stimano un calo del 5/7% di presenze che, con un po' di fortuna, si potrebbe recuperare nelle prossime settimane. E pensare che i prezzi per un ombrellone e due lettini sono nel riminese tra i più competitivi, abbinati a tutta una serie di servizi che fanno della spiaggia romagnola un'icona del made in Italy.